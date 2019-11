23.11.2019 15:59 Stockerl-Premiere in Levi: "Hätte ich nie gedacht"

Katharina Truppe hat einen perfekten Einstand in die neue Saison erwischt. Beim Slalom-Auftakt in Levi holte die 23-Jährige ihr erstes Karriere-Stockerl. "Ich hätte nie gedacht, dass es in Levi passiert", so Truppe.