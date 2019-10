Frau geht fremd, weil ihr Ehemann "keine Eier" hat

In Indien soll eine Frau ihrem Ehemann aus einem kuriosen Grund untreu geworden sein: Weil er ihr keine Eier zum Frühstück vorsetzte, suchte sie sich einen anderen Gönner.

Wie die " Times of India " berichtet, soll die Frau aus dem indischen Bundesstaat Uttar Pradesh mehrfach ihren Ehemann verlassen haben, weil er ihr das tägliche Frühstücksei verweigert haben soll.Seit vier Monaten soll die Frau deshalb schon eine Affäre zu einem anderen Mann unterhalten. Zuletzt sei sie am Samstag im erneuten Streit um Eier zu ihrem Liebhaber geflohen. Ihrem Angetrauten reichte es offenbar, denn mittlerweile wurde die kuriose Angelegenheit sogar schon zum Fall für die Polizei.Den Beamten gegenüber schilderte die Frau, dass ihr ihr Angetrauter keine Eier gönnen würde, was sie tief getroffen hätte. Ihr Mann wiederum ist völlig außer sich: Als Tagelöhner mit Mindestlohn könne er es sich einfach nicht leisten, allmorgendlich frische Eier aufzutischen.Er wirft seinem Konkurrenten vor, das schamlos ausgenutzt zu haben: "Sie liebt Eier und ihr Liebhaber hat ihr regelmäßig welche besorgt", so der gehörnte Gatte laut "Times of India".