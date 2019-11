Struber-Debüt in England: "Ich spüre nur Schmerz!"

Von Wolfsberg auf die Insel! Gerhard Struber übernahm während der Saison das Traineramt beim FC Barnsley. Doch sein Debüt verlief nicht wie erhofft.

Der Zweitligist musste sich unter seinem neuen Coach gegen Blackburn mit 2:3 geschlagen geben, der zweimalige Ausgleich war am Ende zu wenig. Ex-Wolfsberg-Coach Struber meinte über sein erstes Spiel beim Tabellen-Schlusslicht: "Wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber wir machen Fehler. Und diese Fehler zerstören unseren Matchplan." Der Rückstand auf den Tabellen-Vorletzten Stoke City beträgt sechs Punkte.Vor allem beim Spiel gegen den Ball sieht Struber dringenden Verbesserungs-Bedarf: "Alles, was ich fühle, ist Schmerz", wählt er drastische Worte. "Wir hatten gute Momente und einige sehr gute Situationen mit dem Ball. Aber ohne den Ball müssen wir noch viel lernen. Die Spieler müssen den Fokus 90 Minuten lang jede Sekunde hoch halten. Wir decken unsere Gegner nicht und dann verlieren wir eben das Spiel. Und alles Gute ist dahin."Der Druck auf das österreichische Trainerteam Struber, Samuel Sahin-Radlinger und Patrick Schmidt ist hoch. In der nächsten Runde wartet am Mittwoch Abstiegs-Konkurrent Middlesbrough, danach Hull City und Cardiff.