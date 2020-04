Südstadt ade! Thiem schlagt jetzt in Wien auf

Dominic Thiem kehrt dem Bundesleistungszentrum Südstadt den Rücken und wird künftig im 23. Wiener Gemeindebezirk trainieren – Novak, Ofner und Rodionov "übersiedeln" gleich mit.

Dominic Thiem, Dennis Novak, Sebastian Ofner und Jurij Rodionov – Österreichs beste Tennisspieler, die allesamt von Thiems Vater Wolfgang trainiert werden, verlegen ihr Trainingszentrum von der Südstadt in das "Better Tennis Center" in Alt Erlaa."Die Südstadt ist voll auf den Plätzen. Da sind der ÖTV, der NÖTV und auch Günter (Bresnik, Anm.) hat dort seine zwei Plätze, da ist für mich kein Platz", erklärt Thiem senior den Umzug im APA-Interview. "Ich habe vor, dass ich eigentlich nicht mehr in der Südstadt trainiere. Es sei denn, wir wollen auf Hardcourt im Freien trainieren."Die Anlage im 23. Wiener Gemeindebezirk verfügt über 13 Outdoor-Tennisplätze, in Traiskirchen steht für Thiems Schützlinge ein Hardcourt bereit. "Ich möchte schon zumindest die nächsten zwei, drei Jahre dort bleiben", erzählt Wolfgang Thiem. "Ich überlege mir, ob ich mir vielleicht noch mittelfristig einen Hardcourt im Freien mache. Ich möchte mich schon so aufstellen, dass man dort eine gute Basis für Profis hat."Am Ende der Reise soll eine eigene "Dominic-Thiem-Academy" stehen. "Die Akademie ist schon ein Projekt, das in meinem Kopf herumgeistert, aber das dauert sicher noch zwei bis drei Jahre, bis das spruchreif ist." Wo diese Akademie errichtet werden soll, ist allerdings noch offen.