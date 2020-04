Super-Bowl-Champion (36) stirbt bei Autounfall

Tödliches Drama in den USA! Der ehemalige NFL-Quarterback und Super-Bowl-Champion Tarvaris Jackson ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

Der 36-Jährige war in einen fatalen Crash in Alaba verwickelt, passiert ist der Unfall in der Nacht vom Ostersonntag.Sein größter Erfolg war der Gewinn der Super Bowl 2014 mit den Seattle Seahawks, als er als Backup für Russell Wilson agierte.2018 beendete er seine Karriere und arbeitete als QB-Coach an der Alabama State University.