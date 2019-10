Superman? Marquez rettet sich vor wildem Sturz

Die Motorsport-Welt staunt über Alex Marque. Der kleine Bruder von MotoGP-Weltmeister Marc Marquez rettete sich mit einem unglaublichen Manöver vor einem Sturz. Das Video ist der Hit im Netz.

Auf nasser Strecke in Motegi, Japan wird der Spanier im dritten Training zum Moto2-Rennen aus dem Sattel geschleudert, hält sich dann aber akrobatisch an seinem Bike fest.Mit einem Slide neben seiner Maschine verhindert er einen wilden Sturz. "Es war ein großer Schreck. Am Bike hat es sich nicht ganz so lustig angefühlt", meinte Marquez im Nachhinein.