Surferin trainiert daheim auf der Hängematte

Wie übt man das Wellenreiten, wenn man wegen der Coronavirus-Pandemie nicht ins Wasser darf? Diese Schweizerin zeigt es vor.

Für Wassersportler ist der Corona-Lockdown besonders bitter. Denn das kühle Nass lässt sich nur schwer durch Trockentraining ersetzen.Yasemin Özer fand einen Weg, der ziemlich nah am Original ist. Die 28-jährige Schweizerin schuf sich in ihrem Wohnzimmer eine Indoor-Wellenreit-Anlage.Im Detail: Sie legte ihr Brett einfach in eine Hängematte, ein Ventilator sorgt für die entsprechende Meeresbrise."Damit das Surfer-Feeling komplett gewesen wäre, hätte mir jemand Salzwasser ins Gesicht spritzen sollen", scherzt Özer auf "20min.ch".Der geniale, aber nicht ganz ernst gemeinte Instagram-Clip () des Home-Workouts entwickelte sich rasch zum Klick-Hit. Sogar die "New York Post" berichtete bereits.