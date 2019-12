Szene-Wirt lädt Austria auf Weihnachtsfeier ein

Bei den Finanzen der Wiener Austria sieht es aktuell nicht rosig aus. Sportvorstand Peter Stöger muss sparen, wo es nur geht. So wurde das Trainingslager im Winter gestrichen, ebenso die interne Weihnachtsfeier aus Kostengründen abgesagt. Zumindest bei der Weihnachtsfeier will nun ein Szene-Wirt aushelfen.

Friso Schopper, der Betreiber der Dosage Champagner Bar am Fleischmarkt in der Wiener Innenstadt will dafür sorgen, dass die Veilchen doch ihr Weihnachtsfest begießen können.Der Szene-Wirt lädt die Kampfmannschaft und den Betreuerstab zu sich ins Lokal im ersten Bezirk ein, 24 edle Champagner-Flaschen der Eigenmarke "Friso" sollen den Durst der Violetten löschen.Bevor die Austria aber an die Weihnachtsfeier denken kann, steht am Sonntag das 330. Wiener Derby bei Rapid an. Mit einem Sieg in Hütteldorf würden die Veilchen ihre Chancen auf das Meister-Play-off wahren.