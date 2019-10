Tag der Entscheidung für Philippa und die FPÖ

Am Montag will der FPÖ Wien-Vorstand endlich über die Causa Philippa Strache entscheiden. Seit der Wahl wird heftig spekuliert, ob die Frau des ehemaligen Chefs ins Parlament einzieht.

Was wollen die eigentlich alle?

Am heutigen Montag soll die FPÖ Wien endlich die Philippa-Frage beantworten. Im Parteivorstand der Wiener Landespartei, der zum ersten Mal nach der Wahl tagt, wird die Entscheidung fallen. Zieht Philippa Strache für die FPÖ in den Nationalrat ein?Die Geschichte rund um Philippas Mandat hat gleich mehrere Akteure, die sich alle nicht gern in die Karten schauen lassen.Da wäre einmalselbst, die als Social Media-Verantwortliche und als Tierschutzbeauftragte für die FPÖ tätig war und nach dem Rücktritt ihres Mannes auf einem ziemlich fixen Listenplatz für den Nationalrat kandidierte. Will sie überhaupt ihr Mandat annehmen? Dazu machte sie in den nun acht Tagen nach der Wahl schonDann wäre da die, die an den Nachwirkungen von Ibiza und vor allem der Spesen-Affäre rund um HC Strache am nähesten dran ist. HC Straches Geist spaltet diese Landesorganisation mehr als andere, es gibt noch viele alte Freundschaften und Loyalitäten zum Ex-Parteichef. Die FPÖ Wien hat es eigentlich in der Hand, ob Philippa nun einen Sitz im Nationalrat bekommt oder nicht. Doch auch hier, was nun Parteilinie ist.Und der? Die Bundespartei, die anderen Landesorganisationen? Die wollen die Sache nun endlich hinter sich bringen. Mehrere Landesparteichefs sprachen sich bereitsaus. Zuletzt der mächtige oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner Ein letzter Akteur im Hintergrund ist vielleicht noch Philippas Ehemann,. Der ehemalige Parteichef hat sich politisch völlig zurückgezogen. Doch seine Frau im Nationalrat sehen, das will er schon. Er gratuliert ihr dazu und ist auch der Meinung, dass die FPÖ Wien ihr daskönne.