Taifun naht! Qualifying in Suzuka nicht am Samstag

Weltverband FIA reagiert vorzeitig. Aufgrund des herannahenden Taifuns wird das Qualifying in Suzuka auf Sonntag verschoben.

Wecker stellen! Am Sonntag dröhnen zu unserer Zeit schon um 3 Uhr in der Früh die Motoren. Dann findet das Qualifying für den Grand Prix von Japan statt. Das Rennen in Suzuka folgt um 7:10 Uhr.Diese Entscheidung traf die FIA am Freitagmorgen, weil am Samstag ein der Supertaifun Hagibis in Japan ankommt und für Windböen von rund 250 km/h und Starkregen sorgen wird.Am Samstag war an ein Qualifying aus Sicherheitsgründen daher nicht zu denken. Hagibis wird vom Wetterdienst mit der höchsten Gefahrenstufe bewertet.Am Renntag soll der Taifun bereits weitergezogen, das Schlimmste überstanden sein. Die Fahrer müssen aber auch am Sonntag mit starken Böen rechnen.Sollte der Wind auch am Sonntag noch zu stark sein, würde das Qualifying ganz ins Wasser fallen und das Ergebnis des zweiten freien Trainings (Freitag) für die Startaufstellung herangezogen werden.