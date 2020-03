Diese TikTok-Tänze kannst du in der Isolation lernen

Wer sich gerne bewegt und nicht nur faul vor Netflix herumlummern möchte, sollte auf TikTok und Tanz-Apps nicht verzichten.

Die nächsten Wochen sind ganz dem Motto des neuen Biedermeier gewidmet - eine soziale Isolation bedingt durch die Verbreitung des Coronavirus. Neben Bingewatching gibt es noch andere Tätigkeiten, die Abwechslung in die nach ein paar Tagen recht öd erscheinende Zwangsbeurlaubung zuhause bringen könnte. In einem anderen Artikel haben wir euch bereits ein paar Tipps zusammengestellt. Nun möchten wir auf ein Thema näher eingehen: das Tanzen. Wer sich gerne bewegt, aber vielleicht nicht unbedingt Workouts machen möchte, sollte sich auf TikTok umschauen. Auf der Video-Plattform gibt es eine Reihe von Einträgen rund um das Thema Tanzen und Videos, mit denen man Tänze lernen kann.Hier ein paar Beispiele:"Say So" ist einer der weltweit am meisten gestreamten Songs. Auf TikTok gibt es den Tanz dazu."Renegade" ist ein Tanz mit einem hohen Schwierigkeitsgrad - aber wir leiden ja nicht unter Zeitdruck."Cannibal" - hier wurde ein verstaubter Song wieder zum Hit."Can't Touch This"Ein Song, den auch Anfänger mittanzen können. Immerhin ist der Tanz eine schnelle Macarena-Variante."Don't Start Now"Simple Bewegungen gibt es beim Song von Dua Lipa.