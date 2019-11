Täter muss für Özil-Überfall zehn Jahre in Haft

Für den Überfall auf die beiden Arsenal-Profis Mesut Özil und Sead Kolasinac muss ein 30-Jähriger nun für zehn Jahre hinter Gitter.

Der 30-jährige Ashley S. hatte gemeinsam mit seinem vier Jahre jüngeren Komplizen Jordan N. am 25. Juli die beiden Fußballer in London überfallen.Das Duo hatte das Auto der Kicker mit ihren Mopeds gestoppt und versucht, mit gezogenem Messer die Uhren der Profi-Fußballer zu erbeuten. Der Versuch misslang allerdings, da Kolasinac die Angreifer in die Flucht geschlagen hatte. Dies wurde von Überwachungskameras festgehalten.Für den versuchten Raubüberfall muss S. nun für zehn Jahre in Haft, wie ein Gericht am Freitagabend entschied. Der Richter hatte den 30-Jährigen als "Gewohnheitsverbrecher" und "treibende Kraft" dieses "sehr ernsten" Verbrechens bezeichnet. S. hatte den versuchten Raubüberfall im Oktober gestanden.Der Komplize N. gestand die Beteiligung ebenfalls. Mit seinem Urteil ist in den nächsten Tagen zu rechnen.