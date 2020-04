Teenager wollten totem Mädchen (4) noch helfen

In Wien-Liesing kam es am Donnerstagabend zu einer Tragödie. Ein 4-jähriges Mädchen fiel aus dem Fenster im 6. Stock. Leider kam für das Kind jede Hilfe zu spät.

Es ist der dritte Fenstersturz innerhalb einer Woche in Wien. Vorigen Donnerstag fiel ein 7-jähriges Kind in Währing aus dem Fenster und am Mittwoch verletzte sich ein 2-jähriges Mädchen bei einem Fenstersturz ebenfalls schwer. In Siebenhirten kam es am Donnerstag gegen 20.30 Uhr zu einem tragischen Vorfall, bei dem ein 4-jähriges Mädchen starb. Das Kind stürzte aus dem 6. Stock in den Tod. Als es zur Tragödie kam, waren die Eltern und Verwandte der pakistanischen Familie in der Wohnung. Sie sollen den Beginn des Fastenmonats Ramadan gefeiert haben. Nachbarin Brigitte erzählt beim-Lokalaugenschein, wie Teenager dem 4-jährigem Mädchen zur Hilfe eilten: "Ich habe gesehen, wie eine Person am Boden liegt und drei Jugendliche Wiederbelebungsmaßnahmen durchführten." Für sie haben die sonst "bösen" Jugendlich sehr gut reagiert. Parallel dazu wurden auch die Rettungskräfte alarmiert, die binnen weniger Minuten vor Ort waren. Trotz sofort eingeleiteter notfallmedizinischer Maßnahmen durch die Berufsrettung Wien konnte das Leben des Mädchens nicht mehr gerettet werden.Im Zimmer des Mädchens war zu dem Zeitpunkt ein 33-jähriger Mann anwesend, der lautnicht der Vater des Kindes ist. Er gab an, dass das Fenster angelehnt gewesen sei.Das Mädchen habe sich seiner Aussage nach nach hinten gelehnt und sei dann aus dem Fenster gefallen. Er selbst habe nichts mehr tun können. Der genaue Unfallhergang ist allerdings noch nicht ganz klar – die Polizei ermittelt.