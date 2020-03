Tennis-Star nach Tweet von Verehrern überflutet

Genie Bouchard scherzt auf Twitter, dass die Corona-Quarantäne mit einem Freund lustiger wäre. Tausende Verehrer wittern ihre Chance und kommentieren den Beitrag.

"Ich will mich nicht beschweren, aber die Quarantäne wäre mit einem Freund viel lustiger", schrieb Eugenie Bouchard am Freitag auf Twitter. Der Beitrag hat eine Flut an Reaktionen ausgelöst.Der Tennis-Star wollte mit einem Augenzwinkern die angespannte Situation während der Coronavirus-Pandemie auflockern. Die Fans der Kanadierin verstanden es vielmehr als Aufruf und witterten ihre Chance auf ein Date mit der 26-Jährigen.Zur Erinnerung: Bouchard hatte 2017 einem Twitter-Follower den Wunsch nach einem Date gleich mehrmals erfüllt, nachdem sie eine Superbowl-Wette gegen ihn verloren hatte.Mehr als 4.500 Reaktionen (Stand: Samstagmorgen) sind Zeugnis ihrer Anziehungskraft auf ihre, scheinbar zu großen Teilen männliche Gefolgschaft in den sozialen Medien.Die Tennis-Tour pausiert wegen der Corona-Krise bis mindestens 7. Juni.