Termin fixiert! Olympia startet nun im Juli 2021

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurden die Olympischen Spiele in Tokio in diesem Sommer abgesagt. Jetzt steht der neue Termin fest.

Am 24. Juli 2020 hätten die Olympischen Sommerspiele in Tokio (Jap) starten sollen. Doch dann kam die Coronavirus-Pandemie, das Internationale Olympische Komitee (IOC) zögerte eine Entscheidung lange hinaus und sagte die Spiele nach weltweiter Kritik dann doch noch ab.Seit Montag steht der Nachhol-Termin fest. Am 23. Juli 2021 soll die Eröffnungsfeier stattfinden, am 8. August die Abschlussfeier. Die Paralympischen Spiele finden demnach vom 24. August 2021 bis zum 5. September statt. Auf den neuen Zeitplan einigten sich das IOC, die Stadt Tokio und die japanische Regierung.