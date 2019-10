Tetris-Challenge: Clip aus Tirol begeistert das Netz

Das Rote Kreuz Schwaz setzte den Social-Media-Trend als Video um und erntet Tausende Likes.

, können die Tiroler schon lange: Mehr als 220.000 Mal wurde ein Video auf Facebook bereits abgerufen, in dem sich die Retter aus Westösterreich der sogenannten Tetris-Challenge stellen.Einsatzorganisationen, Handwerker, Soldaten und Co. zeigen dabei, womit sie täglich ins Feld ziehen, und arrangieren sich samt Ausrüstung im Tetris-Stil neben ihren Fahrzeugen. Ein Foto reicht, um der Herausforderung gerecht zu werden. Das Rote Kreuz Schwaz begnügte sich damit aber nicht und fertigte außerdem ein Video im Stop-Motion-Stil an. Als Belohnung hagelt es jetzt Facebook-Likes.