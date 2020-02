Thaibox-Weltmeister in Moskau erschossen

Der Armenier Ashot Bolyan holte drei Weltmeistertitel im Thaiboxen. Jetzt wurde der 40-Jährige auf offener Straße in Moskau erschossen.

Der 40-jährige Boylan war laut Polizei in seinem Auto gerade auf dem Weg zum Moskau-Sitz des armenischen Sportverbandes, als das Killer-Kommando zuschlug. "Mehrere Schüsse wurden auf ihn abgefeuert, auch auf seinen Kopf", vermerkte die Polizei in ihrem Bericht. "Die Täter konnten flüchten."Ermittlungen wegen Mordes und unerlaubtem Waffenbesitz wurden eingeleitet. Boylan war nach seiner aktiven Karriere, die ihm drei WM-Titel im Thaiboxen einbrachte, Generaldirektor des armenischen Sportverbandes und Vorsitzender der Firma "Karat LLC", die ebenfalls in Moskau sitzt und im Sportbereich angesiedelt ist.