Für dieses Video schämt sich Taylor Swift

So hast du Taylor Swift noch nie gesehen: Ihre Mutter lässt ein Video durchsickern, auf dem der US-Superstar "high" mit einer Banane redet

Taylor Swift bei "Saturday Night Live"

Taylor Swifts Mutter schickte das Video heimlich an US-Talkshow-Host Jimmy Fallon - und dieser überraschte die 29-jährige Sängerin damit live in seiner "Tonight Show".Taylor Swift, noch rekonvaleszent nach einer Augenlaseroperation, steht in ihrer Küche und plaudert mit einer - Banane. "Was mach ich jetzt mit dir? Du hast ja nicht einmal einen Kopf", sagt Swift offenbar ein wenig "high" von den Medikamenten, kurz bevor sie in Tränen ausbricht.Dann sieht man Swift im Bett, die Banane essend. Als ihre Mutter ihr rät, nicht einzuschlafen, antwortet der leicht benebelte US-Superstar: "Ich schlafe nicht, mein Geist ist wach!"Als der lustige Clip zu Ende ist, sagt eine entsetzte Taylor Swift zu Jimmy Fallon. "Meine Mutter war so nett, mich in die Augenklinik zu fahren - aber auch so gemein, dir dieses Video zuzuspielen?"Immerhin hat die 29-jährige am Samstag reichlich Gelegenheit, ihr (absichtlich) komödiantisches Talent unter Beweis zu stellen. Sie ist einer der Hosts der Kult-Comedy-Show "Saturday Night Live".