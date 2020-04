Thiem: "Es wäre gut, bald wieder zu trainieren"

Dominic Thiem spielt derzeit nicht Tennis. Das könnte sich laut Sportminister Werner Kogler aber bald ändern. Im Team Thiem wäre man darüber sehr froh.

Laufen, Radfahren, Krafttraining und Inlineskaten: Das ist abgesehen von Gassi­gehen mit Hund Hugo und "FIFA 20" am Abend das Sportprogramm von Dominic Thiem.Tennis spielt er nicht. Noch nicht! Sportminister Werner Kogler betonte aber, dass einige Spitzensportler in naher Zukunft wieder mit dem Training beginnen dürfen – und nannte dabei explizit die Tennisspieler."Es ist die längste Pause seiner Karriere. Es wäre gut, wenn wir bald wieder trainieren können", betont Vater Wolfgang Thiem im "Heute"-Gespräch. "Dominic braucht nicht viele Bälle schlagen, um ein gutes Gefühl zu haben." Fix ist: Bis 14. Juli gibt es keine Turniere. "Wir nützen die Zeit, um an Schwächen zu arbeiten", betont Thiem. "Sonst bleiben dafür zwei Wochen im Jahr, jetzt sind es zwei, drei Monate."Trainieren wird Thiem in Zukunft nach Differenzen mit dem Verband nicht in der Südstadt, sondern in der Better Tennis Academy. Andere Profis sind vom Training weit entfernt: Doppel-Ass Oliver Marach darf in seiner Wahlheimat Panama nur drei Mal pro Woche für zwei Stunden aus dem Haus: "Die Situation ist beängstigend."