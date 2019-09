Thiem bringt Österreich im Davis Cup in Front

Dominic Thiem beim Davis-Cup-Duell in Finnland Bild: GEPA-pictures.com

Dominic Thiem hat die Pflicht erfüllt. Der wieder fitte Weltranglisten-Fünfte hat das österreichische Tennis-Team beim Davis-Cup-Duell in Finnland am Freitag mit 1:0 in Front gebracht.

Thiem setzte sich im Relegationsduell der Europa/Afrika-Zone I gegen den finnischen Underdog Patrik Niklas-Saminen nach 1:36 Stunden mit 6:3 und 6:4 durch. Das zweite Duell am Freitag bestreiten Sebastian Ofner, der kurzfristig für den erkrankten Dennis Novak einspringen muss, und Finnlands Nummer eins Emil Ruusuvuori.



Österreichs Nummer eins ließ im ersten Einzel nichts anbrennen. Theim holte sich gleich das erste Aufschlagspiel des 22-jährigen Finnen, zog schnell auf 3:0 davon. Den Vorsprung gab der Weltranglisten-Fünfte nicht mehr aus der Hand, nützte seinen fünften Satzball zum 6:3.



Im zweiten Durchgang stemmte sich der Weltranglisten-551. gegen die Niederlage, blieb bis zum 4:4 im Satz, ließ drei Breakmöglichkeiten liegen. Doch Thiem holte sich den Aufschlag seines finnischen Gegenübers, servierte zum 6:4 aus.



"Er hat sehr gut serviert, es war richtig schwer, ihn zu breaken. Es war mein erstes Spiel seit langer Zeit. Deshalb war es das erwartet harte Spiel", so der Lichtenwörther.



Finnland - Österreich 0:1



Patrik Niklas-Salminen - Dominic Thiem 3:6, 4:6



Emil Ruusuvuori - Sebastian Ofner