Thiem-Dank an die Fans: "Ihr habt mich getragen"

Dominic Thiem spielt in der Wiener Stadthalle weiter groß auf. Österreichs Nummer eins steht nach dem Sieg gegen Angstgegner Fernando Verdasco bereits im Viertelfinale. Dank 9.000 begeisterter Fans.

Alle vier Duelle mit dem 35-jährigen Spanier hatte Thiem bisher verloren. Doch in der Wiener Stadthalle endete der Negativ-Lauf am Donnerstag, setzte sich Österreichs Nummer eins in drei Sätzen durch.Der Lichtenwörther wusste nach der Partie, bei wem er sich zu bedanken hatte: bei den 9.000 Zuschauern in der restlos ausverkauften Stadthalle. "Ich hab noch nie gegen ihn vor so einem tollen Publikum gespielt. Ihr habt mich zum Sieg getragen", bedankte sich der sichtlich erleichterte 26-Jährige beim Publikum, das die Halle zum Beben gebracht hatte. "In Österreich zu spielen, ist echt speziell für mich, weil es nicht oft vorkommt. Das war wieder ein Gänsehaut-Feeling."Doch was war der Schlüssel zum ersten Sieg gegen den Angstgegner? "Dass ich eine 0:4-Bilanz gegen ihn hab, ist nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Ich war nervös, hatte Probleme beim Return. Bis zu meinem Break im zweiten Satz. Danach hab ich mehr Returns ins Feld gespielt. Das war die Wende."Selbst ein Satzrückstand brachte den Lichtenwörther nicht aus dem Konzept. Thiem blieb bei seinem Spiel. "Das ist den letzten Wochen in Asien geschuldet. Selbstvertrauen ist im Tennis einer der wichtigsten Faktoren."Nach dem Angstgegner wartet auf Österreichs Nummer eins nun ein Lieblingsgegner: Pablo Carreno Busta. Thiem verlor keines der sechs Duelle auf ATP-Ebene gegen den Spanier. "Aber jede astreine Head-to-Head geht einmal zu Ende, wie wir heute gesehen haben. Hoffentlich meines morgen aber nicht."