Thiem "extrem stolz" auf Weltranglisten-Platz drei

Mit Platz drei in der Weltrangliste feiert Tennis-Ass Dominic Thiem einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere. Doch der 26-Jährige hat noch lange nicht genug.

"Ein Mega-Jahr mit vielen Veränderungen, vielen neuen Inputs und schönen Momenten", blickt Dominic Thiem in der "Krone" auf das Jahr 2019 zurück. "Ich habe erstmals die Top 3 erreicht. Dieses Datum merke ich mir lange, dieser Tag macht mich extrem stolz."Die Enttäuschung des frühen Ausscheidens beim ATP-Turnier in Rio hat der 26-jährige Niederösterreicher mit einem Abstecher nach Los Angeles verdaut. "Ich fühlte mich nach den Australian Open nicht körperlich so müde, sondern eher im Kopf. Das kurze Timeout hat mir gut getan. Das habe ich echt gebraucht."Doch nur mit Urlaub war es in der Hollywood-Metropole nicht getan. Thiem legte auch ein intensives Trainingscamp ein, um sich auf das Masters-Turnier in Indian Wells nächste Woche vorzubereiten. "Die Vorfreude auf Indian Wells und Miami ist riesig", gesteht er. Im Vorjahr gewann er in Indian Wells sein erstes Masters-Turnier, jetzt gilt es die 1.000 Weltranglisten-Punkte zu verteidigen. "Da muss ich alles aus mir rausholen."