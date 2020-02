Thiem-Gala: "Oida, ich hab glaubt, ich zuck aus"

Dominic Thiem steht nach der Drei-Satz-Galavorstellung gegen Novak Djokovic erstmals im Halbfinale der ATP Finals. Das konnte Österreichs Nummer eins selbst nicht glauben.

2:47 Stunden, in denen Tennis-Geschichte geschrieben wurde. Thiem rang Novak Djokovic in London mit 6:7 (5), 6:3 und 7:6 (5) nieder, schaffte erstmals beim großen Saisonfinale den Sprung ins Halbfinale.Auf dem Weg in seine Garderobe war Thiem beinahe sprachlos. "Oida, ich hab glaubt, ich zuck aus", so Thiem nach der Nervenschlacht gegen den Weltranglisten-Zweiten. Danach blies Thiem so richtig durch, verschwand mit seiner Entourage in der Garderobe."Das war eines dieser speziellen Spiele, für das ich mein Leben lang trainiere. Was für ein episches Spiel, eine Legende in so einer Atmosphäre zu schlagen", strahlte Thiem auf dem Centre Court."Heute ist ein echter Traum von mir wahr geworden. Ich kann die nächsten Matches kaum erwarten. Vielen Dank für eure Unterstützung", richtete Österreichs Nummer eins auch eine Botschaft an die Fans.Am Donnerstag folgt das letzte Gruppenspiel gegen den bereits Ausgeschiedenen Matteo Berrettini.