Thiem: "Gibt noch sehr lange kein Profi-Tennis!"

Die Corona-Auszeit ist für Dominic Thiem im Moment kein großes Problem. Österreichs Tennis-Aushängeschild genießt die Zeit zu Hause, macht sich aber auch Gedanken über die Zukunft der ATP-Turniere.

"Ich bin das erste Mal seitdem ich 15 bin so lange am Stück zu Hause. Vor allem mein Hund liebt das, mir tut es aber auch ganz gut", sagt Thiem im-Interview.Die Nummer drei der Welt sorgt sich aber über die aktuellen Entwicklungen: "Es wird noch sehr, sehr lange kein Profi-Tennis geben. Weil die Spieler aus aller Welt anreisen müssen und wir in der ganzen Welt unterwegs sind. Das wird es mit den ganzen Reisebeschränkungen nicht spielen."Ein Vorschlag taucht immer wieder auf: Zur Überbrückung sollen regionale Turniere gespielt werden. "Da wäre ich auf jeden Fall dabei, Matches sind dann doch ein anderes Kaliber als das Training."Noch muss sich Thiem aber mit Fitness-Training fit halten. Ein Hoffnungsschimmer ist allerdings, dass Tennis als eine der ersten Sportarten von Sportminister Werner Kogler am Mittwoch freigegeben werden könnte.Um seine Form macht sich der Lichtenwörther keine Sorgen: "Ich habe so viel Tennis gespielt in meinem Leben – meine Tennisform zu behalten ist für mich nicht schwierig. Ab dem Moment, an dem ich wieder anfangen kann mit dem Ball zu trainieren, kommt das Feeling ganz schnell wieder zurück.""Wenn alles wieder normal ist, dann haben wir wahrscheinlich acht Wochen zur Vorbereitung auf das nächste Turnier, das reicht auf jeden Fall", blickt Thiem dennoch optimistisch in die Zukunft.