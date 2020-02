15.11.2019 22:33 Thiem im Primetime-Kracher gegen Zverev

Großer Auftritt für Dominic Thiem! Zum ersten Mal in seiner Karriere erreichte der Niederösterreicher bei den ATP-Finals in London das Halbfinale. Dort trifft er am Samstag in der Prime-Time (nicht vor 21:00 Uhr) auf Alex Zverev - und tritt damit in direkte Konkurrenz mit dem ÖFB-Team.