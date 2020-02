Thiem nach Djoker-Krimi: "Bin ein bisserl verkühlt"

Dominic Thiem schlug nach Roger Federer auch Novak Djokovic bei den ATP Finals, hat das Halbfinal-Ticket sicher. Seinen Sieg im 2:45-Stunden-Krimi schaffte er trotz einer Erkältung.

Thiem kränkelt

Kein Abschenken gegen Berrettini

Unfassbar! Dominic Thiem steht als erster Österreicher im Halbfinale der ATP Finals. Der Lichtenwörther lieferte sich am Dienstagabend mit Novak Djokovic eine epische Tennis-Schlacht, ging vor 17.000 Zusehern in London als strahlender Sieger hervor.In drei hart umkämpften Sätzen setzte sich Thiem nach 2:45 Stunden durch. Der Druck war groß, der Energieverschleiß noch größer. Umso beachtlicher, dass Thiem gegen einen der besten der Tennis-Geschichte im entscheidenden Tie-Break in Sachen Kraft und Konzentration überlegen war.Noch unglaublicher: Bei der Pressekonferenz nach dem Match gab der 26-Jährige zu, an einer leichten Erkältung zu laborieren. "Ja, ich bin schon ein bisserl heiser und verkühlt. Es ist tough da. Es ist ein riesiger Temperaturunterschied, überall bläst die Klimaanlage, dann wieder die Heizung."Fans machen sich angesichts dieser Worte Sorgen. Seit Jahren werfen Thiem leichte Erkrankungen immer wieder zurück. Heuer wurde Thiem bei den Australian Open und US Open vom eigenen Körper ausgebremst.Thiem bleibt positiv: "Solange ich so meinen Körper zurechtbiegen kann, dass so eine Leistung wie heute möglich ist, dann passt das schon. Für mich ist es das letzte Turnier. Danach habe ich 14, 15 Tage frei und kann mich voll erholen. Deshalb werde ich alles rauspressen, was geht."Das dritte und letzte Gruppenspiel ist nur mehr Formsache. Nach den Siegen gegen Federer und Djokovic sind Thiem der Aufstieg und der Gruppensieg nicht mehr zu nehmen. Einen Gang herunterschalten kommt für ihn gegen Matteo Berrettini trotzdem nicht in Frage."Nein, ich werde auf jeden Fall alles geben am Donnerstag. Das ist ganz klar. Wenn ich die 200 Punkte noch mache, dann bleiben die das ganze Jahr stehen. Deshalb werde ich alles versuchen, aber auf der anderen Seite ist es auch relativ angenehm, dass ich keinen Druck mehr habe. Das Match heute hat sehr viel Kraft gekostet. Das heißt, wenn es möglich ist, werde ich am Donnerstag nicht noch einmal 2:45 Stunden spielen. Ich werde auch schon ein bisserl das Auge auf dem Halbfinale haben."