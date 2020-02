24.02.2020 7:44 Thiem-Schützling setzt starke Siegesserie fort

Jurij Rodionov Bild: GEPA-pictures.com

Tennis-Ass Jurij Rodionov gewann in Mexiko das zweite Challenger-Turnier in kurzer Zeit. Der Wechsel in den "Stall" von Wolfgang Thiem macht sich bezahlt.