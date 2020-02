Thiem siegt, klagt dabei aber über Knieschmerzen

Dominic Thiem feierte in Rio einen gelungenen Auftakt und zog ins Achtelfinale ein. Dabei klagte der 26-Jährige über Knieschmerzen.

Österreichs Nummer eins siegte in der Nacht auf Mittwoch beim ATP-500-Turnier in Rio de Janeiro gegen den brasilianischen Wildcard-Spieler Felipe Meligeni Rodrigues in drei Sätzen (6:2, 4:6 und 6:1).Damit sicherte sich Dominic Thiem beim ersten Auftritt nach der knappen Final-Niederlage bei den Australian Open sogleich den Einzug ins Achtelfinale.Während des zweiten Satzes gab es Grund zur Sorge: Thiem griff sich mehrmals ans linke Knie und musste sich anschließend auch behandeln lassen.Das Knie wurde mit einem Tape zusätzlich stabilisiert. Der 26-Jährige konnte weiterspielen und siegte in weiterer Folge souverän. Ob das Problem damit durchgestanden war, ist noch nicht bekannt.Im Achtelfinale trifft Thiem nun auf den Spanier Jaume Munar. In seinen bisherigen zwei Begegnungen mit der aktuellen Nummer 99 des ATP-Rankings ging der Lichtenwörther jeweils als Sieger vom Platz.