Thiem: "So eine Stimmung hab ich noch nie erlebt"

Dominic Thiem hat es geschafft. Nach über zweieinhalb Stunden setzte sich der Niederösterreicher im Halbfinal-Krimi gegen den Italiener Matteo Berrettini durch, steht bei seinem Heimturnier in der Wiener Stadthalle erstmals im Finale.

3:6, 7:5 und 6:3 – Thiem greift in Wien nach seinem 16. Karriere-Titel, steht erstmals in der Stadthalle im Endspiel. "Unfassbar, dass ich gewonnen habe. Das ist ein ganz, ganz besonderer Tag für mich. Am Sonntag noch dabei zu sein ist ein absoluter Traum von mir", strahlte der Niederösterreicher.Dabei konnte der Weltranglisten-Fünfte wieder auf das Publikum bauen. Die 9.600 Fans in der restlos ausverkauften Stadthalle peitschten Österreichs Nummer eins nach dem verlorenen ersten Satz ins Endspiel. "Es war so laut in der Halle. So eine Stimmung hab ich noch nie erlebt", strahlte der Lichtenwörther.Thiem zeigte sein bestes Spiel vor heimischem Publikum. "Ein sensationelles Niveau vom ersten bis zum letzten Punkt. Es war eine Achterbahnfahrt auf beiden Seiten." Thiem hatte den ersten Durchgang verloren. "Ab dem zweiten Satz war ich voll da", zeigte der 26-Jährige Kämpfer-Qualitäten.Der Niederösterreicher greift jetzt bei seinem Heimturnier nach den Sternen. "Ich werde alles dafür tun, die jetzt schon sensationelle Woche zu krönen." Dann werden die 9.600 Fans die Stadthalle wieder zum Beben bringen.