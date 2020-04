Thiem soll 28.000 Euro für Tennis-Kollegen spenden

Nach dem Ausbruch des Coronavirus ist der Tennis-Sport komplett zum Erliegen gekommen. Zumindest bis 13. Juli werden keine Turniere gespielt. Das bringt Tennis-Profis in Nöte.

Denn zu den Topverdienern im Tennissport gehören nur die Besten der Weltrangliste. Abseits der Top-100 bedroht die Corona-Krise die Karrieren der Spieler.Um den Spielern auf hinteren Weltranglisten-Positionen zu helfen, machte nun Novak Djokovic in seiner Position als Präsident des Spielerrats einen Vorstoß. Nach Absprache mit Roger Federer und Rafael Nadal hatte der Weltranglisten-Erste in einem Brief, der an die Top-100-Spieler ging, um Unterstützung gebeten.Der "Djoker" möchte insgesamt vier Millionen Dollar (knapp 3,74 Millionen Euro) einsammeln. Damit sollen Spieler auf den Weltranglisten-Positionen 250 bis 700 mit jeweils 10.000 Dollar (knapp 9.200 Euro) unterstützt werden, berichten mehrere Medien.Der Plan sieht vor, dass die Top-Fünf der Weltrangliste, darunter auch Österreichs Nummer eins Dominic Thiem, 30.000 Dollar (knapp 28.000 Euro) spenden. Die Spieler auf den dahinterliegenden Plätzen weniger. Von Platz 50 bis 100 der Weltrangliste und von den Top-20 im Doppel sollen noch jeweils 5.000 Dollar kommen.Außerdem sollen die vier Grand-Slam-Turniere jeweils eine halbe Million Dollar beisteuern. Von den ATP Finals im November soll außerdem das halbe Preisgeld eingezahlt werden."Wir denken, dass wir uns zusammentun müssen, um diesen Spielern zu helfen. Viele denken darüber nach, das Tennis zu verlasen, weil sie finanziell nicht überleben können", wird der Brief in derzitiert.