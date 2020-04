Thiem spielt mit Stars wie Nadal Playstation-Turnier

Die Sandplatz-Saison bleibt Tennis-Ass Dominic Thiem aufgrund der Coronavirus-Pandemie verwehrt. Um den Titel in Madrid spielt er allerdings schon – auf der Playstation...

Sandplatz-König Rafael Nadal, Deutschlands Überflieger Alexander Zverev, der ehemalige Weltranglisten-Erste Andy Murray oder Tennis-Clown Gael Monfils – sie alle werden mit Dominic Thiem bei den "Mutua Madrid Open Virtual Pro Turnier" um den Titel in der spanischen Hauptstadt rittern.Aufgrund des Coronavirus und dem Aussetzen der ATP-Tour llerdings nicht auf echter roter Asche, sondern in der virtuellen Welt der Playstation. Bei dem von 27. bis 30. April laufenden Turnier treten je 16 Männer und Frauen gegeneinander an. Gespielt wird zuerst in vier Gruppen, wobei die Top Zwei ins Viertelfinale einziehen, ehe es im K.o.-Modus weitergeht."Ich freue mich arg auf das Turnier", erklärt Thiem und erzählt, dass er in der Corona-Krise bereits jede Menge FIFA gezockt hat. "Es wird natürlich nicht dasselbe sein, wenn man virtuell gegen jemanden spielt. Aber es ist eine tolle Initiative und ich bin schon sehr aufgeregt. Es ist das erste Mal, dass ich solch ein Event spiele. Es wird bestimmt großartig."