Thiem spricht erstmals über das Muster-Gerücht

Thomas Muster wird der neue Super-Trainer von Dominic Thiem – dieses Gerücht macht vor dem Stadthallen-Turnier in Wien die Runde. Was ist dran?

Thiem für Tsonga bereit

"Planung heuer perfekt"

Thomas Muster war die Nummer eins der Tennis-Welt, gewann 44 Turniere. Highlight: der Triumph bei den French Open 1996.Dominic Thiem träumt davon, in die riesigen Fußstapfen der rot-weiß-roten Legende zu treten – vielleicht sogar mit seiner Hilfe?Laut "Krone" ist Muster nämlich als Coach für Roland Garros im Gespräch. "Das stimmt nicht, das sind nur Gerüchte", blockt Thiem ab. Allerdings gesteht der 26-Jährige, dass Muster ob seiner Erfahrungen ein idealer Trainer für Paris wäre.Möglich ist zudem, dass die beiden bereits im Jänner beim ATP-Cup zusammenarbeiten. Das Format feiert 2020 in Australien seine Premiere, wird anstelle des Hopman Cups ausgetragen. Österreich ist fix dabei, wird mit Thiem, Dennis Novak, Jürgen Melzer und Oliver Marach an den Start gehen. Übernimmt Muster das Coaching? "Es gab Gespräche, ist aber auch noch nicht fix", sagt Thiem.Die Gegenwart heißt Wiener Stadthalle. Ab Dienstag unternimmt Thiem den zehnten Versuch, erstmals die Erste Bank Open zu gewinnen. Auftaktgegner ist Jo-Wilfried Tsonga (Fr)."Ich freue mich riesig auf die Woche, werde heute noch Videos analysieren. Wichtig ist, dass ich seine Aufschläge und die Vorhand entschärfe", sagt Thiem. Selbst will die Nummer fünf der Welt "offensiv spielen, am Drücker sein – und Punkte am Netz abschließen."Thiem weiß, dass die rund 9.000 Fans in erster Linie wegen ihm kommen. "Die Erwartungshaltung kann ich nicht ausblenden, will ich auch gar nicht." Was für ihn spricht? "Ich bin erfahrener geworden und habe gelernt, was zu tun ist, um am Dienstag ready zu sein. Die Planung war heuer perfekt. Wien ist neben London das wichtigste Turnier für mich im Herbst."