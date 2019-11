Thiem stellt vor Finale klar: "Ich will diese Trophäe!"

Dominic Thiem kämpft um die ganz große Sensation! Heute kann Österreichs Tennis-Ass bei den ATP-Finals seinen sechsten und größten Saison-Titel holen. Vorher liefert er eine Kampfansage.

Ab 19 Uhr trifft der Niederösterreicher in London auf Stefanos Tsitsipas. "Das wird ein unglaublicher Kracher", freut sich Thiem auf das Endspiel. Er stellt klar: "Ich will diese Trophäe."Thiem ist schon über den Finaleinzug extrem stolz, immerhin spielen bei den ATP-Finals nur die besten acht Spieler der Welt gegeneinander. "Es bedeutet mir sehr viel und es wird definitiv gemeinsam mit den zwei French-Open-Finali das wichtigste Match meiner Karriere werden", meint Thiem.Nachsatz: "Es ist ein großer, großer Traum, der wahr geworden ist. Es ist eines der besten und prestigeträchtigsten Turniere des Jahres." Der Finaleinzug fühlt sich für ihn "unwirklich" an, jetzt ist sogar der Titel in Reichweite. Vor dem ersten Aufschlag im Endspiel spricht die Statistik für Thiem. Seine Match-Bilanz gegen Tsitsipas: 4:2.