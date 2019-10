Thiem trifft im Wien-Finale auf Kumpel Schwartzman

Jetzt kennt Dominic Thiem seinen Gegner im Stadthallen-Finale. Der topgesetzte Lokalmatador bekommt es am Sonntag (14 Uhr) mit seinem Kumpel Diego Schwartzman zu tun.

Der Argentinier hatte das zweite Halbfinale gegen den Franzosen Gael Monfils am Samstagnachmittag in nur 75 Minuten mit 6:3 und 6:2 für sich entschieden.Für den 27-jährigen Argentinier ist es das siebte Endspiel auf ATP-Ebene, das Dritte im Jahr 2019. Bisher konnte der Argentinier drei Karriere-Titel einfahren.Schon vor dem zweiten Semifinale war der Argentinier Thiems-Wunsch-Gegner. "Die Zuschauer haben den Diego ein bisschen adoptiert. Es war eine sensationelle Stimmung bei seinen Spielen in der Halle. Ich bin sehr gut mit ihm befreundet, wir haben in Buenos Aires schon einige geile Partien gegeneinander gespielt", so Österreichs Nummer eins.Im Head-to-Head liegt Österreichs Nummer eins klar in Führung. Thiem konnte vier der sechs Duelle für sich entscheiden, zuletzt in Barcelona auf Sand. Da hatte Thiem mit 6:3 und 6:3 gewonnen.