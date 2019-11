Thiem verrät: Hotel-Wahl als Erfolgsgeheimnis

Dominic Thiem hat Historisches geschafft. Als erster Österreicher steht der 26-Jährige im Endspiel der ATP Finals von London. Ein Erfolgsgeheimnis des Weltranglisten-Fünften ist die Hotel-Wahl.

Erfolge gegen Roger Federer und Novak Djokovic in der Gruppenphase, dazu der Halbfinal-Sieg gegen seinen Kumpel Alexander Zveren – Thiem spielt in London groß auf. Am Sonntag (19 Uhr) geht es im Finale gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas.Ein Erfolgsgeheimnis enthüllte der Lichtenwörther nach dem 7:5, 6:3-Erfolg im Halbfinale gegen seinen Kumpel Alexander Zverev: die Hote-Wahl. Thiem wohnt nicht in der Spieler-Herberge, von der die Tennis-Stars per Boot zur Arena gebracht werden, sondern hat sich selbst um die Unterkunft gekümmert. Die liegt in unmittelbarer Umgebung der O2 Arena."Klar hat das etwas gebracht. Ich hab Federer, Djokovic und Zverev geschlagen", schmunzelte Österreichs Nummer eins bei. "Es ist viel näher. Im alten Hotel hat es ein bisschen gezogen, die Sanitäranlagen haben nicht funktioniert. Also ein Aufstieg", lachte Thiem.Ein Aufstieg, der den Weltranglisten-Fünfte bis ins Endspiel führte. Als erster Österreicher überhaupt. Bedeutet es Thiem etwas, Geschichte geschrieben zu haben? "Nein, das ist eigentlich nicht so wichtig." Denn der Titel bleibt das große Ziel einer langen Saison. "Im Finale geb ich noch einmal alles. Dann ist Urlaub."