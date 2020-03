Thiem-Video löst Twitter-Shitstorm aus

Seit Montag ist Dominic Thiem die Nummer drei der Tennis-Welt. Der Niederösterreicher hat Roger Federer verdrängt - die ATP widmete dem 26-Jährigen einen kurzen Twitter-Clip, der nicht nur für positive Reaktionen sorgte.

Im Comic-Stil kickt Thiem Federer vom Stockerl, gerade die Fans von Roger Federer kritisieren das Video. "Gratulation an Thiem, aber der Umgang mit dem Maestro ist nicht nett", heißt es in den Kommentaren.Ein kleiner Shitstorm ist die Folge. "Das Video ist Müll!", "Thiem ist gut, aber nur dort, weil Federer verletzt ist", "Das ist respektlos, wie kann man Federer nur so beleidigen?", lautet der Tenor der Tennis-Fans.Thiem wird's egal sein. "Dieses Datum merke ich mir lange, dieser Tag macht mich extrem stolz", freut er sich über die beste Platzierung seiner Karriere.