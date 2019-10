Thomas Müller nur Ersatz, er will die Bayern verlassen

Der Weltmeister hat genug vom Reservisten-Dasein. Thomas Müller soll über einen Abschied im Winter nachdenken. Mit ihm würden die Bayern ihren Fan-Liebling verlieren.

Wo Thomas Müller ist, sind Tore und Titel nicht weit weg. Der Erfolg folgt dem Deutschen in seiner Fußballer-Karriere auf Schritt und Tritt. Der Angreifer ist bei den Bayern eigentlich kaum wegzudenken. Auch wegen seiner authentischen Art lieben ihn die Fans.Unter Trainer Niko Kovac steht der Weltmeister aber regelmäßig nicht in der Startelf. Mit 30 Jahren sieht sich Müller selbst noch nicht als Notnagel.Der Hammer: Im Winter könnte er deshalb tatsächlich Wechseln. Die deutsche "Sport-Bild" titelt am Mittwoch in großen Lettern: "Müller will weg". Das Münchner Original denke über einen Wechsel nach.Kovac-Aussagen nach dem jüngsten 1:2 gegen Hoffenheim könnten das Fass zum Überlaufen gebracht haben. "Wenn Not am Mann sein sollte, wird er mit Sicherheit seine Minuten bekommen." Müller verkommt zum Notnagel. Das schmeckt ihm nicht.In der Vergangenheit verliefen immer wieder Annährungsversuche aus England im Sand. Müller wollte seine Heimat nicht verlassen. Die Bayern ihre Identifikationsfigur nicht verlieren.