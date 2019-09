Tifosi jubeln! Monza bis 2024 Ferrari-Heimrennen

Die Tifosi jubeln: Monza bleibt bis 2024 in der F1 Bild: imago sportfotodienst

Vor dem 70. Grand Prix von Italien ist der Jubel der Tifosi besonders laut. Nicht nur, weil Charles Leclerc nach seinem Triumph in Spa erstmals seit langer Zeit Hoffnung auf einen Heimsieg gibt. Sondern auch, weil der Vertrag mit der Traditionsrennstrecke in Monza langfristig verlängert wurde.