Tirol meldet erstmals mehr Genesene als Kranke

In Tirol sind bisher rund 3.000 Personen positiv getestet worden, weit mehr als in jedem anderen Bundesland. Jetzt gibt es ein Licht am Ende des Tunnels.

Die Pandemie ist in Österreich noch lange nicht durchgestanden, das Coronavirus bei Weitem nicht besiegt und doch geben die aktuellen Zahlen Hoffnung. Eine besonders erfreuliche Nachricht kommt am heutigen Donnerstag aus Tirol. Das am schwersten von der Krise betroffene Bundesland meldet über sein erst kürzlich gestartetes Dashboard zum ersten Mal mehr Genesene als aktive Coronafälle.Mit Stand 8. April, 18.30 Uhr gelten in Tirol 1.552 Personen als Genesen, 1.403 als aktiv positiv. 54 Menschen überlebten die Infektion mit dem Coronavirus den offiziellen Angaben zufolge nicht. Dieser Abwärtstrend wird seit dem Maximum am 2. April verzeichnet, bisher waren aber die noch kranken Patienten deutlich in der Überzahl. Mit Mittwoch hat sich das Verhältnis zu den Genesenen aber erstmals umgekehrt – Tirol scheint über den Berg.Trotzdem ist weiter Vorsicht geboten, noch immer werden täglich neue Ansteckungen verzeichnet. Erst vor Kurzem hatte das Land seine selbstverhängte Quarantäne beendet , doch auch hier könnte bei einer verfrühten Rückkehr zur Normalität eine zweite Infektionswelle drohen. Nach Ostern, so der Plan der Bundesregierung, soll Österreich aber langsam und schrittweise wieder hochgefahren werden.