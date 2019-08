Todesfall vor Spiel der Austria gegen Limassol

Schock vor dem Rückspiel von Austria Wien in der Europa-League-Quali gegen Limassol! Ein UEFA-Mitarbeiter brach in der Hotel-Lobby tot zusammen.

Adrian Titcombe wurde von der UEFA als "Mentor" für den offiziellen Matchdelligierten Miguel Garcia Caba nach Zypern gesangdt. Der Brite leitete das UEFA-Meeting noch wie geplant, brach dann in der Lobby des Hilton-Hotels mit einem Herzstillstand zusammen.Austrias AG-Boss Markus Kraetschmer befand sich beim Unglück in unmittelbarer Nähe. Laut "Krone" begann er sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Christoph Lehenbauer, Austria-Organisationschef, unterstützte die Maßnahmen mit einem Defibrilator. Die Wiederbelebung war zunächst sogar erfolgreich, Titcombe wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Zwei Stunden später erreichte die Violetten jedoch die Nachricht, dass er an einem Herzinfarkt verstorben war.Für das heute um 19 Uhr angesetzte Spiel bedeutet das aber keine Änderungen. Nach Rücksprache mit der UEFA-Zentrale wurde festgelegt, dass die Partie wie geplant angepfiffen wird. (red)