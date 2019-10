Todt will mit Schumacher Formel-1-Rennen besuchen

Jean Todt und Michael Schumacher verbindet eine langjährige Freundschaft. Der ehemalige Ferrari-Teamchef besucht den siebenfachen Weltmeister öfter in der Schweiz, schaut sogar die Formel-1-Rennen mit ihm. Nun wünscht sich der Franzose, dass er einmal mit "Schumi" einen Grand Prix besuchen kann.

"Es gibt keine Nachrichten, außer dem Fakt, dass Michael jeden Tag um Besserung kämpft", sagt Todt in der italienischen Zeitung "La Repubblica"."Ich schaue die Grand Prix mit ihm im Fernsehen an, ich hoffe, dass wir eines Tages zusammen zu einem Rennen gehen können", so der Franzose weiter.Mit Ehefrau Corinna steht der 73-Jährige in ständigem Kontakt: "Wir müssen ihn bei diesem Kampf begleiten, seine Frau Corinna unterstützen, die eine fantastische Frau ist und sich um ihn und die Kinder kümmert. Wir müssen ihnen helfen und ihre Wünsche maximal respektieren."Todt respektiert die Privatsphäre und kommentiert den Gensundheitszustand seines Ex-Schützlings nicht: "Wir wissen, dass er einen Unfall hatte, der Spuren hinterlassen hat. Und das ist Privatsache."