Tom Brady verlässt die New England Patriots

Jetzt herrscht Gewissheit: Superstar Tom Brady verabschiedet sich von den New England Patriots. Seine Zukunft bleibt unklar.

Tom Brady wandte sich am Dienstagnachmittag an die Fans der New England Patriots. Der legendäre Quarterback verkündete in seiner Social-Media-Botschaft seinen Abschied vom langjährigen Arbeitgeber.Der 42-Jährige ist vertragslos und könnte bei einem anderen NFL-Team weiterspielen. In der Vergangenheit hatte er stets betont, bis 45 spielen zu wollen. Zum Start der Saison wäre er 43."Ich danke euch von ganzem Herzen und werde Euch immer lieben", sagt Brady zu den Fans seiner Patriots. "Was wir miteinander geteilt haben – ein ganzes Leben voller freudiger Erinnerungen."Brady spielte 20 Jahre für New England, gewann mit seinem Team sechs Super Bowls und nahm an drei weiteren teil.Über seine nächste Station wird derzeit wild spekuliert. Die Tampa Bay Buccaneers und Los Angeles Chargers gelten als mögliche Kandidaten. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beginnt die Free Agency, kann er also bei einem neuen Team unterschreiben.