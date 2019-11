Top-Talent verballert! United-Blamage in Astana

Für Manchester United setzte es am fünften Spieltag der Europa-League-Gruppenphase eine echte Blamage. Die "Red Devils" verloren beim FC Astana in Kasachstan mit 1:2. Allerdings hatte Coach Ole Gunnar Solskjaer eine Nachwuchs-Mannschaft aufgeboten, da United bereits fix weiter ist.

Dabei hatte Kapitän Jesse Lingard – einer der wenigen Arrivierten im Kader – den Premier-League-Klub in der zehnten Minute hochverdient in Führung gebracht.Nach dem Seitenwechsel verpasste United-Juwel Tahith Chong stümperhaft die Vorentscheidung, traf das leere Tor aus vier Metern nicht (54.)Das rächte sich. Denn im Gegenzug schoss Dmitriy Shomko die Kasachen in Front. Und es wurde noch bitterer für die "Red Devils". In der 62. Minute lenkte Di?Shon Bernard die Hereingabe von Antonio Rukavina unglücklich ins eigene Tor – 2:1 für den Außenseiter.United warf in der Schlussphase alles nach vorne. Doch Astana-Keeper Nenad Eric hielt gegen Mason Greenwood mit einer Glanzparade den Sieg fest (78.).Astana, bis vor dem Spiel die schlechteste Mannschaft der Europa League, holte damit die ersten Punkte. United kann es verkraften, das Sechzehntelfinal-Ticket ist ihnen nicht mehr zu nehmen.