Tormann-Krach: Löw lässt Ter Stegen spielen

Im Streit zwischen seinen beiden Weltklasse-Torhütern Manuel Neuer und Marc-Andre ter Stegen hat DFB-Teamchef Joachim Löw nun eine salomonische Lösung getroffen.

Nach der Kritik des Barca-Schlussmanns an fehlenden Einsätzen in der deutschen Nationalmannschaft hat nun auch Löw reagiert.Auf den September-Lehrgang und seine Reservisten-Rolle angesprochen, hatte Ter Stegen zu spanischen Medien enttäuscht gesagt: "Das war ein harter Schlag für mich."Die Kritik war bei Teamkapitän Neuer gar nicht gut angekommen, er warf seinem Rivalen fehlende Kollegialität vor. Auch der scheidende Bayern-Präsident Uli Hoeneß hatte wüst gegen den Barca-Schlussmann gepoltert, sogar gedroht, keine Bayern-Spieler für die deutsche Nationalmannschaft abzustellen, sollte Neuer tatsächlich sein "Einser"-Leiberl verlieren.Bei der Kaderbekanntgabe der deutschen Nationalmannschaft hat Löw am Freitag eine salomonische Lösung für den Test-Hit gegen Argentinien (9.10.) und das EM-Quali-Gastspiel in Estland (13.10.) gefunden."Für die beiden Spiele habe ich gemeinsam mit Andy Köpke entschieden, dass Marc gegen Argentinien und Manu in Tallin spielen wird. Das haben wir mit beiden auch so besprochen", erklärte Löw.Damit hat der 59-Jährige auch eine Grundsatzentscheidung getroffen. "Ich habe betont, dass Manuel Neuer mit Blick auf die Europameisterschaft unser Kapitän und damit auch unsere Nummer eins ist. Sollte nichts Außergewöhnliches mehr passieren."