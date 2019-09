Tormann-Patzer bringt Liverpool den siebten Sieg

Der FC Liverpool marschiert weiter durch die Premier League. Das Team von Jürgen Klopp feierte am Samstag mit einem 1:0-Erfolg über Sheffield United den siebten Saisonsieg. Unter kräftiger Mithilfe des Keepers.

Denn trotz 70 Prozent Ballbesitz mühten sich die makellosen "Reds" beim Aufsteiger. Sadio Mane traf in der 43. Minute nur die Stange.In der 70. Minute war der Ball dann im Tor. Unter kräftiger Mithilfe von Sheffield-Keeper Dean Henderson. Der Schlussmann schüttete sich bei einem Schuss von Georginio Wijnaldum so richtig an. Der Ball rutschte dem englischen Nachwuchs-Teamtormann durch die Beine, kullerte über die Torlinie.Damit hält die weiterhin makellose Elf von Jürgen Klopp bei 21 Punkten, liegt überlegen an der Tabellenspitze.