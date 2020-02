Tottenham-Star muss in Corona-Quarantäne

Der Coronavirus macht auch vor Fußballstars keinen Halt. Damit sich der gefährliche Erreger nicht weiter ausbreiten kann, muss nun auch Tottenham-Star Heung-Min Son in die Quarantäne.

Der Flügelflitzer der Spurs befand sich für eine Arm-Operation in seiner Heimat Südkorea und muss vor seiner Rückkehr nach London einige Zeit in Quarantäne verbringen.Dabei handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme, wie Trainer José Mourinho bei einer Pressekonferenz mitteilte: "Er muss ein gewisses Sicherheitsprotokoll befolgen."Wann der Koreaner wieder ins Training einsteigen kann ist ungewiss, in seiner Heimat sind bereits 16 Menschen am Coronavirus gestorben.