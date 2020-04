Tour-Sieger erradelt in 36 Stunden 380.000 Euro

Geraint Thomas hat sich für den Kampf gegen das Coronavirus so richtig abgestrampelt. Dafür kamen 330.000 Pfund (knapp 380.000 Euro) zusammen.

Der einstige Tour-de-France-Sieger saß an drei Tagen jeweils zwölf Stunden lang in der Garage seines Hauses in Cardiff auf dem Fahrrad. Dabei legte der Rad-Profi 1.220 Kilometer zurück."Ohne zu übertreiben: Die letzten zwei Stunden waren die Härtesten, die ich je auf einem Rad verbracht habe. Ich konnte kaum noch sitzen", erzählte der 33-jährige Waliser derDie Drei-Tages-Tour verglich Thomas mit den Strapazen der Tour de France. "Ich werde jetzt eine Woche lang nichts machen."Doch die Anstrengungen des Rad-Stars zahlten sich aus. Während der Tour-Sieger von 2018 fuhr, kamen 330.000 Pfund (rund 380.000 Euro) zusammen, die dem britischen Gesundheitsdienst NHS im Kampf gegen das Coronavirus helfen sollen."Meine Mutter arbeitet wieder in der Krebsklinik. Eigentlich ist sie schon drei Mal in Rente gegangen. Das hat mich dazu gebracht, dass ich einfach nur versuchen wollte, eine winzige Rolle zu spielen, indem ich auf eine kleine Art versuche, zu helfen", erklärte der 33-Jährige.Die Corona-Krise hat auch den Radsport zum Erliegen gebracht. Die Österreich-Rundfahrt wurde komplett abgesagt. Die Tour de France soll am 29. August starten.