Trainer-Legende Capello kritisiert Ronaldo hart

Cristiano Ronaldo steckt in der Krise. Der Juve-Superstar hält erst bei fünf Toren in der Serie A. Gegen den AC Milan wurde er früh ausgewechselt. Kritik kommt von einem Star-Coach.

"Seit drei Jahren niemanden überspielt"

Am Sonntag verteidigte Juventus Turin mit einem 1:0-Sieg gegen den AC Milan die Tabellenspitze der Serie A . Cristiano Ronaldo kann sich darüber nur bedingt freuen. Der Superstar wurde im Spitzenspiel von Coach Maurizio Sarri bereits nach 55 Minuten ausgewechselt. Gefrustet verließ er noch vor dem Schlusspfiff das Stadion.Kritik für dieses Verhalten kommt nun von Trainer-Legende Fabio Capello. "Dass er nicht auf der Bank saß und Sarri schimpfte, gibt kein gutes Bild ab und hat mir nicht gefallen", meint der frühere Juve- und Milan-Coach. "Auch wenn er ausgewechselt wird, muss er ein Champion sein."Der 73-jährige Fußball-Fachmann weiter: "Die Wahrheit ist, dass Ronaldo seit drei Jahren keinen Gegner mehr überspielt hat. Ich erinnere mich, als er seine Gegner überholt hat und sie zurückließ. Jetzt passiert das nicht mehr, während Douglas Costa und Dybala das schaffen."Die Allüren von Ronaldo würde er sich zudem nicht gefallen lassen: "Wenn ich Sarri gewesen wäre, hätte ich ihm in der Kabine gesagt, dass er Respekt vor seinen Team-Kollegen haben muss, und wenn ich ihn rausnehme, dann, weil ich versuchen will, das Spiel zu gewinnen."