Trainerlegende Otto Baric: "Frankfurt ist Favorit!"

Von Klaus Pfeiffer - "Mit Haaland wäre Salzburg Favorit gewesen, er ist besonders, so ist es jetzt Frankfurt. Adi Hütter hat die Eintracht im Winter wieder aufgerichtet, hat Spieler mit Erfahrung und Klasse – und er hat von mir gelernt", lächelt Otto Baric im "Heute"-Gespräch.

Otto "Maximale" Baric! Der 86-jährige Supertrainer schrieb österreichische Fußball-Geschichte: Meister mit Innsbruck (2), Rapid (3) und Salzburg (2), drei Mal Cupsieger mit Rapid , ÖFB-Teamchef. Mit Rapid (1985) und Salzburg (1994) stürmte er zudem ins Europacupfinale.Mit den Mozartstädtern traf Baric damals wie heute auf Frankfurt, eliminierte die Eintracht nach 1:0 in Wien und 0:1 auswärts im Elferschießen. Weil er im Hinspiel Frankfurts Zchadadse angespuckt hatte ("Er hat meine Mutter beleidigt"), saß Baric auf der Tribüne.Auch in den Finalspielen gegen Inter Mailand. "Schade, dass wir verloren haben. Wir waren das bessere Team, vor allem auswärts", trauert er heute noch dem möglichen Triumph hinterher. Als Trost holte er mit Salzburg den Meistertitel.Wer jubelt heuer? "Der LASK hat eine Chance", sagt Baric. "Der Sieg in Salzburg war wichtig für den Kopf. Und wissen Sie: Ich gönne den Linzern den Titel. Ich war als Trainer in Österreich in jeder Stadt erfolgreich, nur nicht in Linz. Es ist Zeit."