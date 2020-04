Trainings-Comeback von Tennis-Ass Thiem

Gute Nachrichten für Dominic Thiem! Österreichs Tennis-Ass darf das Training wieder aufnehmen. Wie ist der Zeitplan, wann darf er wieder Turniere spielen?

Ein Erlass der Bundesregierung macht es möglich, dass Österreichs Tennis-Profis ab kommender Woche wieder trainieren. Thiem wird am Dienstag die erste Einheit absolvieren, wie sein Manager Herwig Straka verrät: "Es wird nichts Spektakuläres sein. Ein langsamer Start. In jedem Fall begrüßen wir diese Regelung, die den Spitzenspielern wieder die Möglichkeit gibt, ihrem Beruf nachzugehen."Thiems Kollegen Dennis Novak, Sebastian Ofner und Jurij Rodionov trainieren schon am Montag mit Thiems Vater Wolfgang im "Better Tennis Center" in Wien Alt Erlaa. Der erklärt, dass man genau aufpassen wird, um die Corona-Gefahr minimal zu halten: "Wir schauen, dass Vorsorge getroffen wird für Desinfektionsmittel. Sie werden dort nicht duschen. Sie wohnen eh alle dort in der Nähe." Markierte Bälle werden aber nicht zum Einsatz kommen: "Das sind alles erwachsene Leute, die werden jetzt den Ball nicht abschlecken und sich nicht umarmen."Unklar ist, wann Turnier-Einsätze wieder möglich sind. Bis Mitte Juli steht die ATP und WTA still. "Das Schwierige ist jetzt, ein Ziel zu haben, weil nicht klar ist, wann es weitergeht", meint Wolfgang Thiem. "Man muss es so machen, dass man einmal trainiert, dann vielleicht zwei Wochen nichts macht. Dann muss man eine Welle reinbringen - die können ja nicht bis Ende des Jahres trainieren und keine Matches spielen."Der wohl früheste mögliche Zeitpunkt für einen Match-Einsatz ist ein Turnier von Serena-Williams-Coach Patrick Mouratoglou geplantes Event in seinem Trainingscamp im Mai. "Dort kann man gegen einen Goffin, einen Tsitsipas spielen", erklärt Thiem die Vorzüge. Denn an einen Start des Turnier-Betriebs am 13. Juli glaubt er nicht: "Ich glaube, dass es mit der Amerika-Tour nichts wird, das ist mein Gefühl. Ich kann mir schon vorstellen, dass heuer nichts mehr ist. Es würde mich nicht extrem überraschen, aber es wäre halt ein Wahnsinn."